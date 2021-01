Premier jour de cotation pour Stellantis, Carrefour et Couche-Tard stoppent leurs discussions

La semaine débute avec un marché américain fermé et un marché européen attentif aux rapprochements de différentes sociétés. Aurélie Lombardo (Société Générale Private Banking) fait le point.

Ce qu’il faut retenir :

– Le marché américain a été fermé pour cause de Martin Luther King Day.

– Sur le marché européen, les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler ont annoncé ce week-end que leur fusion avait pris effet.

– Pour son premier jour, la nouvelle société baptisée Stellantis a terminé sur une hausse de près de 7%.

– En revanche Carrefour et le groupe de distribution canadien Couche-Tard ont interrompu leurs discussions sur un rapprochement, après une opposition vendredi du gouvernement français.

– Carrefour a clôturé en baisse à -6.92% hier.

– Les deux groupes ont toutefois annoncé continuer leurs discussions.