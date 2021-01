Le titre Alstom s’envole, les regards se tournent vers les Etats-Unis

En pleine période de publication des bilans trimestriels les marchés sont attentifs. Hier le titre Alstom s’est envolé après la publication de ses chiffres du trimestre. Delphine Michalet (Société Générale Private Banking) nous détaille la situation.

Ce qu’il faut retenir :

– Le titre Alstom a bondi de +6,04% et termine la séance à 48.46 euros.

– Un chiffre d’affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes avec un carnet de commande étoffé et la confirmation de bonnes perspectives pour 2021.

– Le groupe prévoit de finaliser l’acquisition de l’activité ferroviaire de Bombardier Transport d’ici fin janvier. Alstom deviendrait alors le numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRRC.

– Tous les regards seront braqués aujourd’hui sur Washington où Joe Biden prêtera serment.