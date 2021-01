Un bolide des mers pour les plaisanciers de Monaco

Dans le Press Club de ce mercredi, on prend nos jumelles pour admire “La navette du futur”, qui fait la une de Monaco Matin. Le journal nous présente le fameux navire ultra moderne acheté par la Principauté pour assurer les liaisons avec son nouveau port extérieur, installé à Cala del Forte, à Vintimille. “Pensé et conçu à la Rochelle, ce bateau puissant et rapide ne sera toutefois pas une navette commerciale”, précise d’emblée le journaliste car en effet la navette est destinée aux plaisanciers qui seraient amenés à accoster dans l’extension italienne du port de Monaco.

En photo, un grand oiseau blanc aux lignes épurées qui semble filer à toute vitesse à la surface de l’eau… Baptisé Monaco One, ce catamaran “semble littéralement flotter sur les airs”, écrit Monaco Matin. A une vitesse de 50 nœuds, soit un peu plus de 92 km/h, le navire peut relier Cala del Forte au port Hercule en 10 minutes environ, et en consommant moitié moins de carburant qu’un bateau traditionnel.

Acheté par la Principauté pour 1,2 million d’euros, le Monaco One peut transporter 12 passagers et la mise en service de la navette est prévue pour le week-end du 23 mai, celui du grand prix de Monaco.