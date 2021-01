Bernard Gonzalez sur la vaccination dans les Alpes-Maritimes: « Amplifier, accélérer, simplifier »

La préfecture des Alpes-Maritimes a réuni la presse ce mercredi pour faire le point sur la vaccination. 33 sites ouverts, et plus de 13 000 vaccinés hier soir contre la Covid-19 dans le 06. Avec un rythme de 2 000 doses injectées par jour, les plus de 75 ans devraient avoir reçu les leurs à la fin du mois de Février.

M.Bernard GONZALEZ, @prefet06 a tenu une conférence de presse avec Romain ALEXANDRE, délégué départemental de @ARSPaca, pour faire le point sur le déploiement de la campagne de vaccination.

✅Déjà plus 13 000 vaccinés dans les #AlpesMaritimes. pic.twitter.com/b9lfVZZfHK — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) January 20, 2021

La situation se dégrade avec un taux de positivité à plus de 8,7% dans le 06. A titre de comparaison, il est à 6,7% à l’échelle nationale. La pression sur les lits de réanimation est assez forte depuis la semaine dernière.

L’état est vigilant et continue la campagne de vaccination. En attendant, le couvre-feu continue d’être appliqué à 18h et Bernard Gonzalez en fait l’éloge puisqu’il est, d’après lui, assez efficace. Cela n’est pas de son ressort mais il veut éviter un autre confinement pour « l’économie du pays », précise-t-il.

Les premiers à avoir reçu une injection du vaccin Pfizer BioNtech, recevront la seconde dès la semaine prochaine. « Tout dépend bien évidemment du rythme de livraison » mais Bernard Gonzalez, attend 10 000 à 11 000 doses livrées par semaine ». La course au vaccin est donc lancée et l’engouement est croissant. Les français étaient pourtant majoritairement réticents à l’idée de se faire vacciner contre la Covid-19. Mais aujourd’hui la tendance s’est inversée. Des sondages et notamment un, réalisé par Odoxa-Backbone, montre une majorité de français favorable. Le préfet des Alpes-Maritimes a d’ailleurs appuyé sur cet argument.

« Aucune dose n’a été perdue en raison de la décongélation ». C’est un point important pour Bernard Gonzalez en raison des contraintes liées à la conservation. Et si 33 sites ont été ouverts, il n’est justement pas possible de vacciner n’importe où. L’engouement et la publicité autour du vaccin ont entraîné une forte demande. Il a même fallu dire non à certaines communes. Bernard Gonzalez s’en est expliqué et a insisté sur l’indispensable équité entre les populations urbaines et rurales.