REPLAY : Rallye Monte-Carlo et débrief basket dans le dernier Sport Time

« Sport Time », c’est votre magazine sport, tous les mercredis entre 18h et 19h sur Radio Monaco.

Cette semaine, Jean-Christophe Sanchez et Eric Embriaco débriefaient la belle victoire de l’AS Monaco Basket face à Malaga lors de la J2 du TOP 16 de l’EuroCup avec Guillaume, dit « le stagiaire » de la Gâchette Basket et Mathias Lessort, pivot de la Roca Team et héros de la soirée.

A J-1 du coup d’envoi à Gap (ce jeudi à partir de 13h10), Sport Time mettait également à l’honneur le 89e Rallye Monte-Carlo avec une interview de Christian Tornatore, commissaire général de l’Automobile Club de Monaco (à écouter à partir de la 14e minute dans le podcast ci-dessous) :