Apprenez à formuler des affirmations positives

Les affirmations positives pour transformer votre quotidien !

Leur mission : envoyer des messages clair à votre esprit pour orienter vos pensées vers les buts que vous souhaitez atteindre ! Les affirmations positives peuvent modifier votre processus de pensée et le faire fonctionner pour vous, et non contre vous.

Ce qui fantastique c’est que votre esprit ne connaît pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Une affirmation fonctionne parce qu’elle vous motive et vous porte.

Lynda Pausé votre coach en développement personnel vous donne toutes les clefs pour formuler vos affirmations positives et être en mesure de les répéter au quotidien !



Voyez les comme des graines que vous semez pour un futur plus Feel Good !

& puisque c’est le week-end, une sélection des podcast de Lynda que vous avez adoré 🙂