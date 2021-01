Immersion dans la biodiversité marine aux Jardins Saint-Martin à Monaco

La principauté de Monaco accueille une exposition photographique consacrée à la préservation de la biodiversité marine. En place depuis le 7 janvier, elle a été inaugurée ce mercredi 20 janvier par S.A.S. le Prince Albert II.

Aller de la Nouvelle-Calédonie aux Philippines, en passant par le Palaos et la Colombie, tout ça en pleine crise sanitaire, c’est possible ! Les grilles des jardins Saint-Martin accueillent jusqu’au 1er mars une exposition consacrée à la biodiversité marine et la recherche scientifique. Quatre sites aquatiques, parmi les 50 classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont mis en lumière. Au moyen de vingt-et-un clichés, plongez au cœur des lagons de Nouvelle-Calédonie et des îles Chelbacheb (Palaos), nagez dans les eaux du Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie) et naviguez dans le Parc naturel du récif de Tubbataha (Philippines). Cette exposition a fait ses débuts à Paris au siège de l’organisation chargée de la préservation du patrimoine mondial avant de s’installer à Monaco.

La science au cœur du projet

Loin d’exhiber simplement la faune et la flore de chacun des quatre lieux, cette exposition met au centre des attentions la recherche scientifique. L’objectif est d’accroître la compréhension du monde marin auprès du grand public et d’en montrer un peu plus sur le rôle de la société des Explorations de Monaco et le travail des chercheurs. Depuis 2018 cette plateforme veille à la protection et la conservation de l’environnement marin. Elle réuni ainsi plusieurs institutions monégasques. Pour accompagner le visiteur tout au long de cette découverte, des petites explications sont présentes.

Une exposition d’envergure

Nommée « Protéger le patrimoine mondial marin de l’UNESCO grâce à la recherche scientifique », l’exposition est rattachée à la « Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable ». C’est le 28 janvier que cette grande opération scientifique de protection des océans va être lancée sous l’égide de la Commission Océanographique Intergouvernementale. L’objectif premier sera de renforcer l’utilisation durable des ressources marines, mais aussi d’accroître les connaissances scientifiques sur le sujet avec l’observation et l’analyse de la biodiversité. S.A.S. le Prince Albert II sera présent lors de l’inauguration de ce projet d’ampleur.

Gilles Bessero, directeur opérationnel de la Société des Explorations de Monaco, était récemment notre invité dans « Le Guest ». Réécoutez son interview ci-dessous :