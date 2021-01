La société de streaming vidéo Netflix atteint des records

Le géant américain connaît un succès croissant. Clémentine Rousseau (Société Générale Private Banking) fait le point sur la situation de la plateforme de streaming.

Ce qu’il faut retenir :

– Netflix a atteint les 200 Millions d’abonnés en fin d’année 2020 grâce notamment aux mesures de confinement.

– La société explique ne plus avoir de besoin de financement pour continuer le développement de ses programmes.

– Le succès des nouvelles séries comme Lupin avec Omar Sy ou Le jeu de la dame est un élément clé de l’engouement général.

– En bourse, les actions Netflix ont bondit de 13% à l’ouverture mercredi.

– Malgré l’arrivée de Disney et son service de streaming d’applications Disney +, Netflix est encore loin devant en terme de portée internationale et de profondeur de contenu.