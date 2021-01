La Ville de Nice relance les Trophées de l’environnement : à vous de jouer !

La transition écologique est l’affaire de tous et, plus que jamais, face à l’urgence environnementale mise en exergue par la crise de la Covid-19, toutes les initiatives sont les bienvenues. Les Trophées de l’Environnement, lancés en 2010 à Nice, sont une occasion rêvée de concrétiser vos bonnes idées.

Le concours s’adresse à l’ensemble des particuliers mais aussi aux établissements d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur et aux associations. Cette année, une thématique s’est imposée naturellement : la santé environnementale.

Les participants sont invités à s’inscrire sur le site www.nice.fr jusqu’au 9 mars.

La présentation des dossiers aura lieu en avril avant la réunion d’un jury. Les lauréats seront désignés lors d’une cérémonie de promulgation à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable en juin.

En jeu ? Un accompagnement de la Maison de l’Environnement de la Ville de Nice pour tous les lauréats et un soutien financier pouvant aller jusqu’à 4 000 euros pour la catégorie « santé et environnement » et 2 500 euros pour la catégorie générale.

Depuis 2010, 645 dossiers de candidature ont été reçus et 248 projets ont été réalisés pour un montant de plus de 506 000 euros comme la distribution d’écology box auprès de familles en situation de précarité énergétique, un rallye santé environnement en partenariat avec la Ligue contre le Cancer et l’association Méditerranée 2000 ou encore des expositions itinérantes. 60 créations de potagers pédagogiques sont également en cours.

Richard Chemla, Adjoint au Maire de Nice à la santé, à l’écologie et au bien-être, était notre invité ce jeudi 21 janvier. Réécoutez son interview :