ASM – OM: un derby du sud très contrasté

L’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi soir à 21h dans le cadre de la 21ème journée. Ce derby du Sud-Est promet un match à enjeu tant le contraste est important entre les deux équipes. D’un côté, des monégasques à 4 points du podium, avec 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. En face, l’OM est au bord de la crise avec 5 points pris sur 21 possibles. Pour Monaco, cela est donc un contexte idéal.

🗣️ Avant le la réception de l'Olympique de Marseille ce samedi, Niko Kovac a livré ses premières impressions aux journalistes. 👇 #ASMOMhttps://t.co/EHqfj3iVO7 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2021

« Ce n’est pas facile d’être dans une situation comme celle-ci lorsque l’on est entraineur d’un grand club ». L’OM va mal, l’ASM va bien et Niko Kovac préfère parler de son équipe. Il a bien raison tant ses hommes tournent à plein régime. Le 4-4-2, amené par le duo d’attaque Volland-Ben Yedder a retrouvé des couleurs depuis le mois de Décembre (3 défaites, 1 nul, 1 victoire). Ce début d’année est très enthousiasmant: 3 matches, 9 points pris, 11 buts inscrits, 4 encaissés. La dynamique est bonne et le moment idéal pour enchainer. Mais prudence tout de même au réveil adverse. D’autant plus en ayant connaissance du bilan monégasque contre le top 6 avec des défaites face à l’OL, le LOSC, le Stade Rennais et l’OM. Seule victoire, celle contre le PSG en Novembre dernier.

Mais avec une 4ème place et un podium à quatre points, L’AS Monaco pourrait-il aller chercher mieux ? Le coach a préféré calmer le jeu en conférence de presse. Derrière, Rennes est à la même hauteur et l’OM, à 4 points avec un match en moins. Alors cette course à l’Europe sera rude et si certains regardent devant, Niko Kovac regarde derrière. Le championnat est encore long.

Wissam Ben Yedder: « Je savais que ça allait revenir »

Monaco va fort en ce moment et Wissam Ben Yedder a retrouvé le chemin des filets. Sur la pelouse de la Mosson, l’international français a marqué un doublé. Il est désormais à neuf buts au classement des buteurs. Mais le monégasque n’était plus dans ses stats ces derniers temps. Un seul but inscrit en neuf matches de championnat avant le week-end dernier. « Cela fait partie de la vie de footballeur » relativise-t-il. Et il faut bien l’admettre, les belles performances de Kevin Volland ont permis à Ben Yedder de garder confiance. Le français a d’ailleurs était très élogieux concernant son partenaire et leur entente. Kevin Volland en est déjà à 10 buts cette saison.

🗣️ A deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, @WissBenYedder s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match. #ASMOM 👉 https://t.co/SR4FjT9Ott pic.twitter.com/e8bMOpZQUk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2021

Milik et Diatta, les facteurs X ?

L’OM et l’ASM ont tout deux officialisé un nouveau renfort offensif ce jeudi soir. Krépin Diatta et Arkadiusz Milik pourront donc prendre part au match de demain soir puisqu’il fallait les enregistrer 48h avant. D’un côté, Niko Kovac voit arriver un jeune de 21 ans en provenance du Club Bruges pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros. L’attaquant sénégalais en est déjà à 10 buts inscrits en 19 matches de Jupiter Pro League cette saison. Rapide, dribbleur et efficace, l’ailier va offrir une option de plus. Ses premiers mots: « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France ». Il pourrait directement occuper le couloir droit samedi en l’absence de Gelson Martins. Cesc Fabregas ne sera pas là lui non plus.

👋 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙆𝙧𝙚𝙥𝙞𝙣 𝘿𝙞𝙖𝙩𝙩𝙖 🇲🇨

𝙻𝚎 𝚌𝚘𝚞𝚝𝚎𝚊𝚞 𝚜𝚞𝚒𝚜𝚜𝚎 👌#WelcomeKrepin pic.twitter.com/NIWnouUMO6 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2021

Et de l’autre côté, Arkadiusz Milik sera dans le groupe olympien pour le déplacement au Louis II. Prêté avec option d’achat obligatoire (≅ 8 millions + 4 bonus), le polonais ne sera pas titulaire. Mais André Villas-Boas n’a pas exclu l’idée de lui donner du temps de jeu. Aucun match dans les jambes cette saison pour le nouveau marseillais, mais son talent n’est pas à contester. En entrant, il pourrait déjà mettre en danger la défense monégasque.

Jordan Amavi et Boubacar Kamara seront absents du côté marseillais.

L’ASM nettement favori chez les bookmakeurs face à l’OM, à la veille du match

1.75 pour les joueurs de la principauté contre 4.50 pour les phocéens. Le match nul est à 3.95.