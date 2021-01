Le Grimaldi Forum est le nouveau centre national de vaccination

La Principauté de Monaco dispose d’un nouveau centre national de vaccination contre la covid-19. Il a été installé au Grimaldi Forum et possède, avec dix secrétariats, six bureaux de médecins et quatorze box infirmiers, une capacité de 600 vaccinations par jour. Il remplace l’Espace Léo Ferré dédié désormais au dépistage, uniquement. Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II est venu l’inaugurer ce lundi 25 janvier en fin de matinée.

Un nouveau confinement de la Principauté est-il à l’étude ?

Interrogé sur la situation sanitaire à Monaco où l’on recense, depuis Noël, une recrudescence de cas positifs et une augmentation régulière du nombre de malades hospitalisés au CHPG, le Prince souverain a appelé à la prudence et au respect des gestes barrières. Mais il a réfuté l’idée d’une saturation des services hospitaliers et remis à plus tard une décision sur un éventuel reconfinement de la Principauté.

48 heures seulement pour obtenir un rendez-vous au centre de vaccination

Le centre national de vaccination est ouvert 6 jours sur 7 mais vous devez, au préalable vous inscrire, soit par téléphone au 92 05 55 00 soit par internet sur covid19.mc où l’on vous demandera de remplir un formulaire.

Vous serez rappelés dans les 24 heures pour obtenir un rendez-vous dans les plus brefs délais. Une fois sur place, vous n’aurez qu’à vous laisser guider, comme nous l’avons fait aux côtés de Ludmilla Raconnat Le Goff, Secrétaire Générale du Département des Affaires Sociales et de la Santé.

La phase actuelle concerne les plus de 65 ans et les sujets majeurs à risques souffrant de pathologies.

A ce stade, 4 000 personnes ont déjà été vaccinées à Monaco.