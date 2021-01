L’idée d’un passeport vaccinal ne passe pas à Monaco

Dans le Press Club, le dernier numéro de Monaco Hebdo qui explore la piste du passeport vaccinal. Le sujet occupe 5 pages du magazine, mais le fond du dossier ne fait aucunement mystère puisque la réponse est unanime: mettre en place un passeport vaccinal pour pouvoir circuler librement n’est pas du tout à l’ordre du jour. Premier à s’exprimer sur le sujet dans les pages de Monaco Hebdo, le Président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses au Conseil National, Christoph Robino. L’élu de la majorité explique que le passeport vaccinal n’aurait de sens que si le vaccin contre le Covid-19 était obligatoire. Or, à Monaco, comme en France, chaque personne est libre de choisir. Par conséquent, pour l’élu monégasque, exiger la preuve du vaccin pour pouvoir voyager reviendrait à discriminer les personnes non vaccinées et porterait atteinte à leur liberté de circulation.

Refus catégorique également chez les deux conseillers nationaux d’opposition, Béatrice Fresko-Rolfo et Jacques Rit. Selon eux, “l’évolution permanente des données scientifiques sur le Covid-19 ne donnerait aucune valeur pérenne” à un certificat ou passeport de vaccination. Pour les deux élus Horizon Monaco le meilleur moyen de freiner la circulation du virus reste encore d’imposer des tests aux voyageurs souhaitant venir à Monaco.

Enfin, Monaco Hebdo relaie la position du gouvernement princier qui n’envisage pas, à ce stade, de créer un passeport vaccinal. Pour le Département des affaires sociales et de la santé, cette décision serait prématurée dans la mesure où “les vaccins ne sont pas diffusés au niveau mondial en nombre suffisant”. Il précise toutefois qu’à Monaco une attestation de vaccination est remise à toute personne vaccinée contre le Covid-19.