Pour Greenpeace, il faut « réduire le trafic aérien » de l’aéroport de Nice

L’extension de l’aéroport de Nice n’est pas au goût de l’ONG Greenpeace. Elle entrainerait en effet une augmentation des vols. Les militants se sont réunis ce samedi place Masséna à Nice, pour alerter des problèmes écologiques causés par le trafic aérien.

« Pas de retour à l’anormal ». Sous ce slogan, les militants Greenpeace ont cherché à sensibiliser « sur la nécessaire réduction du trafic aérien », en particulier sur les lignes domestiques. Dans le cadre d’une Journée Nationale d’Action pour la réduction du trafic aérien, il s’agissait d’alerter les niçois sur les problématiques écologiques liées aux voyages en avion et à la future extension de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Il est tout de même le 3ème aéroport de France. Le Covid-19 a drastiquement réduit les décollages, le moment d’en profiter pour organiser une reprise plus douce.

Le train avant l’avion

Le train avant l’avion

Philippe Spadotto, représentant local de l’ONG, a détaillé l’esprit de la mobilisation. Supprimer tous les courts courriers est un objectif à long terme, et non réalisable pour l’instant. Il faut en revanche placer le train au centre de la mobilité. En clair, les trajets ferroviaires doivent être priorisés contrairement aux vols à l’intérieur du pays.

Les militants ont en profité pour faire signer une pétition « non à l’extension de l’aéroport Nice Côte d’Azur : une bombe climatique et sanitaire » . Celle-ci est ouverte depuis quelques jours sur la plateforme Greenvoice. On y retrouve aussi diverses pétitions sur les problématiques écologiques. Avoisinant les 200 signatures, la pétition concernant les niçois alerte: « Parmi les causes de réchauffement figurent en bonne place les émissions du trafic aérien mondial : l’aéronautique est ainsi responsable de 7,4% de l’empreinte carbone de la France »