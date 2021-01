Sur la route de l’harmonie avec le Yoga !

Sa pratique a explosé ces dernières années !

Le yoga s’est imposé en Occident comme une discipline douce et accessible à tous pour relier le corps et l’esprit.

Aujourd’hui, il est possible de découvrir des dizaines de yoga différents adaptés à chacun et à ses objectifs.

Sa pratique a de véritables effets bénéfiques sur le plan physique et le plan mental. Il peut soulager dans les périodes de stress, il peut aussi aider à l’amélioration de sa posture et offre surtout une vraie bulle de relaxation.

Beaucoup comparent le yoga à de la gymnastique douce. Pour autant, dans sa forme la plus profonde, le yoga peut aussi éveiller à la sagesse, à la joie ou encore à la compassion.

Et c’est l’occasion de se pencher aujourd’hui sur le Yoga avec Julie Dumoulin, créatrice de l’application bien-être HAPPYNGOOD. Elle est aussi professeure de yoga et a développé un programme pour se familiariser avec la pratique du yoga tout en douceur.

Immersion.