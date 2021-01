Chloé Bloom vous transmet ses outils de développement personnel avec la Bloom Academy

Sur votre route du développement personnel et du bien-être, vous pourriez bien croiser Chloé Bloom.

Coach & mentor, elle diffuse ses bonnes ondes et ses conseils au quotidien sur la toile.

Elle guide, ceux qui le souhaitent, sur le chemin de l’épanouissement spirituel, professionnel ou encore personnel.

Passionnée et passionnante, Chloé Bloom propose aujourd’hui des programmes de bien-être, détox et naturopathie ainsi que des retraites holistiques et transformatives.

Sa mission : vous aider à libérer votre plein potentiel pour construire et incarnez la personne que vous voulez être.

Aujourd’hui, zoom sur la Bloom Academy qu’elle a fondé en 2019 pour permettre à chacun de bénéficier de ressources pour s’éveiller. Le principe de cette académie 2.0 : vous permettre d’appliquer tous les conseils de développement personnel dans votre réalité.

La Bloom Academy c’est un donc accompagnement hebdomadaire en ligne mais avec avant tout de l’humain !

Plongez à la découverte « d’une vie plus saine et sereine » avec Chloé Bloom.

Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir :

* Sa chaine Youtube

* Sa page Facebook

* Son Instagram

* La Bloom Academy

* Ses podcasts