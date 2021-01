Des performances très contrastées pour les marchés financiers

Au bout des trois premières semaines de 2021 les marchés financiers affichent des performances contrastées. Alexandre Rolando (Société Générale Private Banking) fait le bilan de cette période.

Ce qu’il faut retenir :

– Les indices des pays émergents postent des performances proches de 10%, contre 2 à 3% pour les indices des pays développés.

– Les restrictions sanitaires ont pénalisés les valeurs liées aux voyages et loisirs, ainsi qu’à l’Immobilier.

– Le secteur des semi-conducteurs domine ce début d’année, grâce à la forte demande du secteur automobile et l’explosion des commandes de la 5G.

– Certaines valeurs automobiles se distinguent : General Motors et Ford répondent présents à la demande sur l’électrique. Leurs actions s’envolent de plus de 30% depuis le 1er Janvier.