La bourse de Paris termine en baisse et les résultats d’une centaine d’entreprises américaines sont très attendus

Delphine Michalet (Société Générale Private Banking) fait le point sur les résultats de la bouse de Paris.

Ce qu’il faut retenir :

– Hier l’indice parisien a terminé à – 1.57%.

– La bourse de Paris accuse le coup de la contraction de l’indice du climat des affaires Allemand pour le mois de Janvier, qui revient sur son plus bas niveau depuis six mois.

– Cette semaine s’annonce cruciale avec la conférence de presse de la réserve fédérale américaine et la publication du PIB américain pour le quatrième trimestre.

– Les publications des résultats de plus d’une centaine d’entreprises américaines, dont des poids lourds comme Apple, Facebook, Microsoft ou encore Tesla, seront décisives.