L’exposition « Principauté de Monaco – Biodiversité sous haute surveillance » inaugurée à la Galerie des Pêcheurs

Une nouvelle exposition a été inaugurée ce lundi 25 Janvier à la Galerie des Pêcheurs à Monaco. « Principauté de Monaco – Biodiversité sous haute surveillance » est installée jusqu’au 23 Février. Elle met à l’honneur la richesse de la biodiversité monégasque grâce à des clichés d’espèces patrimoniales photographiées dans leur milieu naturel.

[#Expositionphotographique] « Principauté de Monaco – Biodiversité sous haute surveillance », jusqu’au 23 février à la Galerie des Pêcheurs. Plus d'informations :

➡️https://t.co/4h6Z5IVJsb pic.twitter.com/lNQIJ06WtA — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) January 26, 2021

Le Prince Albert II était présent hier pour inaugurer la nouvelle exposition « Principauté de Monaco –Biodiversité sous haute surveillance », accompagné de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme. Les photographies de Jean-Charles Vinaj seront exposées jusqu’au 23 Février. L’artiste a mis en avant avec son appareil la faune et la flore du territoire. Réalisée sous l’égide de la Direction de l’Environnement, dirigée par Valérie Davenet, l’exposition vous fait explorer la principauté à travers des photos prises dans le milieu naturel. Monaco étant très urbanisé, le but du photographe est de mettre en lumière ce puits de biodiversité non soupçonné du grand public.

"Principauté de Monaco – Biodiversité sous haute surveillance" à voir dans la galerie des pêcheurs, à Monaco.

Renouer notre relation à la biodiversité, et notamment celle qui vit à nos côtés, est un des objectifs de cette expo photo organisée par la Direction de l’Environnement. pic.twitter.com/beVAySZ0o8 — MuséeOcéanographique (@OceanoMonaco) January 22, 2021

Un ouvrage de 200 pages

Un ouvrage du nom de l’exposition fait aussi partie du projet. Il a été présenté en début de semaine également. Celui-ci contient toutes les photos de Jean-Charles Vinaj et a été rédigé par Jacques Drouin. Il sera distribué dans les écoles et les associations, et permet une analyse plus détaillée de la faune et de la flore monégasque par rapport à l’exposition. « Un ouvrage qui a pris beaucoup de temps » selon Valérie Davenet. Et pour la directrice de la Direction de l’Environnement, à l’honneur sur la quatrième de couverture, c’est une satisfaction après deux ans de travail.