Le FMI revoit ses prévisions de croissance à la baisse pour le marché européen

Le marché européen s’offre un regain d’énergie après plusieurs jours consécutifs de baisse. Toutefois le FMI reste prudent sur la croissance générale de la zone euro pour l’année 2021. Aurélie Lombardo (Société Générale Private Banking) explique les raisons de cette remontée.

Ce qu’il faut retenir :

– L’Eurostoxx50 a affiché une progression de +1.12%.

– Les investisseurs ont été attentifs à l’annonce du Fond Monétaire International à la mi-séance.

– Le FMI a revu à la hausse ses prévisions et s’attend désormais à une croissance mondiale de 5,5 % pour l’année 2021.

– En revanche en zone euro le FMI est plus prudent en raison de la hausse des infections et des potentiels nouveaux confinements.

– L’institution anticipe une croissance de 4.2% pour cette année, contre les 5.2% annoncés en octobre dernier.