Bientôt l’enquête publique sur le tramway Nice / Cagnes-sur-Mer

Dans le Press Club ce jeudi, gros plan sur la future ligne de tramway entre Nice et Cagnes-sur-Mer. L’édition locale de 20 Minutes nous apprend que la concertation publique sur ce projet sera bientôt lancée: elle est prévue du 15 février au 31 mars prochain dans les Mairies concernées et sur Internet. Les riverains pourront alors donner leur avis sur le tracé par exemple, ou plus globalement sur la pertinence du projet.

Pour l’instant, selon l’article du média online, la future ligne 4 du tramway niçois est imaginée par la Métropole pour s’étirer sur 7 kilomètres, entre la future gare Nice Aéroport et le Parc des Sports Pierre Sauvaigo de Cagnes-sur-Mer. 13 stations seront réparties le long du parcours, qui empruntera le tracé de l’ancienne nationale 7 et remontera dans le centre-ville de Cagnes par le boulevard Maréchal Juin. Entre temps, le tramway fera escale notamment entre Cap 3000 et la Gare de Saint-Laurent du Var, et près de l’hippodrome. Et dans chaque ville traversée, un grand parking sera mis à disposition des voyageurs afin de favoriser l’intermodalité.

Après la concertation publique, il y aura une autre étape obligatoire: l’enquête d’utilité publique qui pourrait déboucher sur des ordres d’expropriation afin de réaliser les travaux. 20 Minutes précise que le premier coup de pioche est prévu à l’horizon 2023 pour une livraison en 2026.