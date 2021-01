Un « Cannes Urban Trail » connecté dès ce week-end… en attendant le vrai, fin mai

Le « Cannes Urban Trail 2021 », initialement prévu le 31 janvier, a été reporté au 30 mai 2021 en raison de la crise sanitaire. Pour vous aider à patienter, Azur Sport Organisation a créé le « Cannes Urban Trail connecté ».

Pour cette version très spéciale, les organisateurs ont imaginé trois challenges :

un premier défi de 11 kilomètres et 200 mètres de dénivelé sur le parcours réel à Cannes ;

un deuxième défi de 10,5 kilomètres sur un parcours libre, partout dans le monde ;

un troisième défi baptisé « No limit » où il s’agira de parcourir le plus de dénivelé positif.

Les concurrents devront réaliser leur course et atteindre leur objectif entre le samedi 30 janvier à 6 heures et le samedi 7 février à 18 heures. Ils doivent, au préalable, s’inscrire à l’un de ces challenges, télécharger l’appli ZapSport ou courir avec leur montre connectée à chaque sortie et enregistrer et transmettre leur performance.

Pascal Thiriot, président d’Azur Sport Organisation, était notre invité ce jeudi 28 janvier. Réécoutez son interview en replay :