FC Nantes – AS Monaco: « rester humble », l’obsession monégasque

L’AS Monaco marche sur l’eau. Le bilan est de quatre victoires consécutives et 16 points pris sur 18 possibles. Au classement, les Rouge et Blanc sont 4èmes à seulement 4 points du trio de tête. Mais pas question de s’enflammer. Du coach aux cadres du groupe, un seul mot d’ordre: l’humilité.

Et si l’AS Monaco allait chercher le podium? Après cette belle victoire 3 buts à 1 face à l’OM, un concurrent direct pour les places européennes, tous les espoirs sont permis. Certes, l’Olympique de Marseille traverse une mauvaise passe. Mais avant ce derby sudiste, seul le PSG n’avait pas pris de points face aux monégasques parmi les membres du top 6. Il fallait alors questionner la capacité de Monaco à performer dans les grands matchs. Samedi dernier, cette tendance à s’égarer face aux meilleures équipes de Ligue 1 ne s’est pas confirmée. Croire au podium n’est donc pas qu’un doux rêve.

#ASMonaco #Ligue1UberEats #ASMOM Classement L1 depuis la J16 pour mettre en valeur la forme actuel de Monaco et de ces futurs adversaires (Nantes, Nice et Nîmes). Adversaires à notre portée, il est possible de faire une très belle série si on reste concentré (pas comme en 1MT)! pic.twitter.com/5DWIPFubVz — AlyumdrA 🇮🇩 (@AlyumdrA) January 24, 2021

La régularité monégasque face aux équipes en difficulté est un atout. Après Lorient, Montpellier et Marseille, les joueurs de la principauté affronteront le FC Nantes de Raymond Domenech, dimanche à 21H. Les canaris sont 17ème et malgré l’arrivée de l’ancien sélectionneur des bleus, rien n’y fait. Leur dernière victoire remonte au 8 Novembre dernier (12 matchs sans gagner). Derrière, l’OGC Nice, le Nîmes Olympique et une nouvelle fois le FC Lorient, défieront l’AS Monaco. Ces trois équipes sont en méforme. Après ces quatre journées, un déplacement au Parc des Princes le 20 Février attendra les monégasques. Il s’agirait donc d’engranger le maximum de points.

La nécessité de rester humble

« On a une bonne équipe, mais très jeune, il ne faut pas perdre les matchs. Il faut que l’on reste calme et humble ». Samedi soir, Stefan Jovetić prônait déjà l’humilité au micro de Canal+. Et son coach tiendra le même discours avec comme cap, le top 6. Toujours très prudent sur les objectifs, l’entraineur monégasque en a rajouté une couche en conférence de presse d’avant-match face au FC Nantes.

Djibril Sidibé: « rester dans ce petit peloton »

Et Djibril Sidibé revient en forme en ce moment du côté de l’ASM. Le champion du monde 2018, avait pourtant connu un début de saison difficile. Mais le français vient d’enchainer quatre titularisations de suite avec pour rappel, quatre victoires pour le collectif. S’il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, le latéral droit enchaine les matchs. Après deux années en dent de scie et un prêt à Everton contrasté, Sidibé est heureux sur le rocher. « L’AS Monaco a connu deux saisons très difficiles dans le passé. On repart sur une feuille blanche. Mais on sent vraiment l’envie du club de repartir sur quelque chose de solide. À tous les niveaux, on sent les gens impliqués. C’est plaisant à voir » se réjouit-il.

🗣️ A deux jours du match face à Nantes, Djibril Sidibé s'est exprimé en conférence de presse. #FCNASM 👇https://t.co/3BV5Wn1yrl — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2021

Vêtu pour sa 4ème saison de la tunique rouge et blanche, Djibril Sidibé a une stature vis-à-vis du reste de l’effectif monégasque, plutôt jeune. Le joueur de 28 ans a donc un rôle de cadre. À l’image de Niko Kovac, l’expérimenté Sidibé a préféré rester humble.