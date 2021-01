L’Institut Europe IA démocratise l’Intelligence Artificielle auprès du grand public

Chaque semaine, Marco Landi détaille les évolutions et projets liés à l’Intelligence Artificielle (IA). Directeur de l’Institut EuropeIA, il nous précise les méthodes employées pour démocratiser l’Intelligence Artificielle auprès du public.

Ce qu’il faut retenir :

– L’institut EuropeIA met en place des animations et conférences.

– Trois objectifs : informer le public, former les jeunes, aider les start-up à se développer.

– Le rôle de l’Institut EuropeIA a aussi une vocation pédagogique auprès des jeunes pour les aider dans la poursuite d’études en lien avec l’IA.

– Les collégiens des Alpes-Maritimes reçoivent une première approche sur le sujet.

– Des démonstrations pratiques sont organisées par des start-up et des grandes entreprises du secteur.