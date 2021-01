Stoppez vos croyances limitantes !

Sur le chemin du développement personnel, il y a des notions incontournables. Les croyances limitantes en font partie. Vous pouvez les retrouver sous différentes appellations : croyances limitatives, croyances restrictives, fausses croyances ou encore croyances négatives.

Les croyances limitantes ce sont ces fausses idées qui vous ralentissent ! Elles sont liées à des influences diverses et variées comme votre environnement socioculturel, votre éducation, les blessures de votre enfance, les croyances populaires ou encore vos expériences de vie.

Les croyances limitantes vous laissent penser que vous êtes incapable de faire quelque chose et donc vous ne tentez rien. Elles vous maintiennent dans votre « zone de confort » et vous empêchent d’entreprendre.

Ces fameuses croyances limitantes sont tapies dans l’ombre de votre cerveau et parasitent votre manière de penser et d’agir. Une fois bien installées dans votre tête, ces croyances brouillent votre perception de la réalité et peuvent amener à se saboter !

La bonne nouvelle c’est qu’il y a des clefs pour les repérer et surtout pour les déconstruire.

Aujourd’hui la PNL – la Programmation Neuro-Linguistique- classe ses croyances en 3 catégories :

* Celles relatives au désespoir

* D’autres liées à l’impuissance

* Enfin celles qui relèvent de la dévalorisation

Alors pour lever ces freins psychologiques, il va falloir laisser place à des croyances ressources et porteuses.

Lynda Pausé, votre coach en développement personnel, vous dévoile les clefs pour vous libérer de vos croyances limitantes en apprenant à les identifier et surtout à les remplacer !

En route vers l’introspection.

