Une brigade de l’environnement à Puget-sur-Argens

Avis à la population, les « Experts » Puget-sur-Argens mènent l’enquête, et ils sont déterminés à lutter “contre l’impunité”. Dans le Press Club ce vendredi, un article à lire dans l’édition Est de Var-Matin. Le journal nous présente l’ASVP, le duo d’Agents de Surveillance de la Voie Publique chargés depuis peu de patrouiller pour traquer “les incivilités qui ont un impact sur l’environnement, en ville comme en milieu naturel.”

Parmi les fléaux cités dans l’article: les dépôts de poubelles au mauvais endroit, ou au mauvais moment, le non-ramassage des déjections canines ou encore les dépôts sauvages d’encombrants. Petite prérogative supplémentaire, précise Var Matin : les deux agents de Puget-sur-Argens peuvent aussi surveiller le stationnement en zone bleue et les arrêts minute en centre-ville.

“Nous sommes là avant tout pour faire de la prévention mais nous sommes habilités à verbaliser en cas de nécessité” prévient un des deux membres de la brigade pugétoise. Placée sous la direction du chef de la police municipale, cette unité spéciale est équipée d’appareils photo discrets et de caméras pour immortaliser les flagrants-délits, et elle ne dit pas non aux habitants qui voudraient leur livrer leur témoignage…