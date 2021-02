Après un mois d’activité les marchés asiatiques devancent les marchés occidentaux

Après ce premier mois de 2021, les marchés occidentaux sont négatifs tandis que les marchés asiatiques tirent leur épingle du jeu. Alexandre Rolando (Société Générale Private Banking) nous donne les raisons de ces résultats.

Ce qu’il faut retenir:

– Les marchés asiatiques affichent des performances proche de +5%, et conservent ainsi leur avance accumulée depuis plusieurs mois malgré une baisse récente.

– Ce repli est notamment causé par les doutes sur le front sanitaire.

– Le cap des 100 millions de cas identifiés dans le monde est franchi, et l’efficacité des vaccins sur les nouveaux variants laisse les marchés perplexes.

– Les discours de soutien réitérés par les banques centrales, et la contraction moins forte que prévu du PIB en France sont passés inaperçus.

– L’attention s’est portée sur le bras de fer entre les traders amateurs et les fonds spéculatifs qu’ils espèrent faire capituler, alimentant ainsi la nervosité des marchés.