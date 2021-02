Un essai clinique contre le cancer grâce à des chercheurs de Monaco

Dans le Press Club ce lundi, gros plan sur le dossier de Monaco Hebdo consacré à la recherche contre les cancers cérébraux pédiatriques. L’hebdomadaire nous apprend qu’un essai clinique sera bientôt mené par l’Assistance des Hôpitaux Publics de Marseille sur la base de recherches menées en Principauté, et c’est une première ! Grâce aux financements de la Fondation Flavien notamment, le Centre scientifique de Monaco (CSM), en partenariat avec une équipe de chercheurs de Nice, est sur le point de publier un article scientifique qui pourrait changer la donne dans le traitement de certaines formes de cancers du cerveau chez les enfants.

Ces recherches, coordonnées par le cancérologue Gilles Pagès, directeur de recherche à l’Inserm, chef d’équipe de l’Institut Cancer et Vieillissement de Nice et chargé de mission au CSM, concernent la molécule Axitinib, détenue par Pfizer, et utilisée traditionnellement contre les cancers du rein chez les adultes. Or, elle pourrait aussi combattre efficacement les tumeurs cérébrales chez les enfants, en ayant un autre avantage: réduire franchement les effets secondaires et les séquelles provoqués par la chimiothérapie au niveau cognitif, postural et moteur.

L’Axitinib permettrait donc de “mieux guérir et de mieux soigner”, les cancers cérébraux pédiatriques. L’espoir est immense à en croire ce dossier de Monaco Hebdo, mais il faudra être patient car les essais cliniques sur la fameuse molécule prendront entre 5 et 10 ans.