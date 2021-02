ECOUTEZ RADIO MONACO EN HD AVEC MONACO TELECOM ET GAGNEZ UN IPHONE 12 !

ARTICLE 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE DU JEU

La SARL Radio Monaco, ayant son siège 7 rue du Gabian, Gildo Pastor

Center, Monaco, ci-après dénommée « Radio Monaco » organise sur

l'antenne de Radio Monaco, un jeu gratuit et sans obligation d'achat intitulé

«Ecoutez Radio Monaco en HD avec Monaco Télécom et gagnez un

Iphone 12».

Le présent règlement définit les règles applicables à ce jeu. Le

présent règlement est complété en temps utile par voie d'additif.

ARTICLE 2 : EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS A LA PARTICIPATION

La participation au Jeu implique l'acceptation sans aucune réserve du

participant au présent règlement et au principe du Jeu.

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure et résidant en

Principauté de Monaco ou en France métropolitaine, à l'exclusion des

membres du personnel de la Société Organisatrice et de ses sociétés affiliées

(ses filiales, sociétés sœurs et les sociétés la contrôlant), et d'une façon

générale des sociétés participant à la mise en œuvre du Jeu. Cette exclusion

s’étend également aux familles (conjoint, enfants, père et mère, frères et

sœurs) des membres du personnel des sociétés susvisées.

La participation au Jeu des personnes mineures est interdite par l’additif au

présent règlement.

Le foyer étant défini comme l'ensemble des personnes vivant sous le même

toit, sauf disposition expresse contraire, il ne peut y avoir plus d'un gagnant

par foyer et par « Période » de Jeu (tel que ce terme est défini à l’article 3). De

plus, une même personne ne peut gagner à un ou plusieurs jeux de la Société

Organisatrice quels qu'ils soient à moins de deux mois d'intervalle. De la

même façon, un participant ne peut gagner plus d'une fois à une même

Période de Jeu.

Il est précisé qu'une personne souhaitant participer au Jeu est identifiée en

premier lieu par son adresse email (+nom et prénom). Le gagnant désigné

devra communiquer de lui-même les informations suivantes : noms, prénoms,

adresse et numéro(s) de téléphone(s). En cas de contestation, seuls les

listings de la Société Organisatrice font foi.

La Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification

pour l'application du présent règlement. Notamment toute inscription

comportant des Coordonnées fausses, erronées, incomplètes ou inaudibles

sera considérée comme nulle et sera de ce fait écartée de la participation au

présent Jeu.

La qualité de gagnant ne peut être valablement attribuée à une personne ne

remplissant pas les conditions prévues au présent règlement.

D'autres restrictions à la participation au Jeu peuvent être ajoutées,

notamment en fonction de la nature des lots et seront, le cas échéant,

précisées dans l'additif correspondant.

ARTICLE 3 : DURÉE

Le jeu antenne «Ecoutez Radio Monaco en HD avec Monaco Télécom et

gagnez un Iphone12» démarre le lundi 1 février 2021 jusqu'au vendredi 5

février 2021 12h00.

ARTICLE 4 : PRINCIPE DU JEU

Pour participer au Jeu «Ecoutez Radio Monaco en HD avec Monaco

Télécom et gagnez un Iphone12» le participant est invité à

télécharger l’application mobile Radio Monaco Made In New York et remplir un

formulaire de contact dédié pour que sa participation soit prise

en compte.

Le gagnant sera tiré au sort vendredi 5 février à 12h par

la personne en charge des réseaux sociaux.

Le nombre maximum de participations autorisées pour chaque Session

de Jeu par participant est de 1 (une) participation.

Toute participation contenant des propos offensants et insultants entraînera

l'exclusion du Jeu et la non-attribution du lot, sans que la responsabilité de la

Société Organisatrice puisse être engagée.

ARTICLE 5 : DÉTERMINATION DES GAGNANTS

Le gagnant sera tiré au sort vendredi 5 février à 12h00.

Le ou la gagnante sera contacté(e) par email ou par téléphone par une

personne de la rédaction de Radio Monaco.

ARTICLE 6 : LOTS

Le lot comporte un téléphone Iphone12, fourni par le partenaire Monaco

Télécom.

Le gagnant se réserve le droit de mettre fin à sa participation au lot.

Le détail du lot attribué pour la Période de Jeu est déterminé et précisé dans

un additif au présent règlement.

Le lot est déterminé par la Société Organisatrice. Sauf précision expresse

contraire, le lot est incessible et intransmissible.

Il est précisé que le lot est fourni sous la responsabilité de la Société

Organisatrice et de la société partenaire du Jeu, qui le cas échéant, est seule

habilitée à gérer toutes réclamations et tout éventuel litige à ce titre.

La Responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être

engagée en cas de réclamations et de tout éventuel litige.

Le lot est strictement limité à désignation et il ne comprend pas les frais et

prestations supplémentaires éventuellement liés à leur jouissance ou à leur

utilisation, qui est à la seule et unique charge des gagnants. Le lot ne peut

donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de sa contre-

valeur en argent ni sous quelque autre forme que ce soit, ni à son

remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.

Le gagnant devra répondre au message privé ou email qui lui

sera envoyé pour connaître les modalités pour bénéficier du lot gagné.

Toutes précisions complémentaires et tous renseignements pratiques pour la

remise du lot seront donnés en temps utile au gagnant.

L'empêchement du gagnant de bénéficier, en tout ou partie, du lot attribué et

déterminé dans les conditions qui lui auront été explicitées, résultant de son

fait, pour quelque raison que ce soit, lui en fait perdre le bénéfice sans aucune

possibilité de remboursement ou de contrepartie d'aucune sorte. Un autre

gagnant pourra être désigné.

En cas de force majeure ou si les circonstances l'exigent, et notamment en

cas de défaillance de son partenaire éventuel responsable de la fourniture du

lot, désigné dans l’additif correspondant, la Société Organisatrice annulera le

concours.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES GAGNANTS ET DÉLIVRANCES DU LOT

La délivrance des lots est subordonnée à la validation de la participation qui

peut être vérifiée à tout moment par la Société Organisatrice et à l'absence de

toute suspicion de tricherie.

Les principes ci-après sont applicables, sauf autrement prévu par voie d'additif

en fonction de la nature du lot.

En règle générale, le lot non réclamé ou n’ayant pu être remis à son

destinataire (en dehors des cas de refus exprès) revient définitivement à la

Société Organisatrice. Un autre gagnant sera désigné et contacté sur

Instagram.

Selon la nature des dotations, le gagnant devra être disponible et joignable

dans un délai imparti pour en bénéficier et prévu, le cas échéant, dans l’additif

correspondant. Dans le cas contraire, il perd la qualité de gagnant.

ARTICLE 8 : GARANTIES – RESPONSABILITE- FORCE MAJEURE

La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être retenue

responsable si une personne :

– ne pouvait participer au Jeu,

– fournissait des Coordonnées inexactes ou incomplètes ne permettant pas de

l'informer de son gain ou de lui faire parvenir le lot éventuellement attribué,

– ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d'un lot.

La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable si, en cas de

force majeure, le Jeu est partiellement ou totalement modifié, reporté ou

annulé. Aucune indemnisation ne pourra être réclamée à ce titre.

La participation au Jeu via des technologies nécessitant l'utilisation d’un

téléphone implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et

des limites de ces technologies et celles qui y sont liées, notamment en ce qui

concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter,

interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus

généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission,

l'absence de protection de certaines données contre des détournements

éventuels et les risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur le

réseau.

En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance

être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative :

– de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information;

– de tout dysfonctionnement du réseau empêchant le bon

déroulement/fonctionnement du Jeu;

– de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication;

– de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de

perte de toute donnée;

– des problèmes d'acheminement;

– du fonctionnement de tout logiciel;

– des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance

technique;

– de tout dommage causé à l'appareil ou à l’installation téléphonique d’un

participant;

– de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature,

ayant empêché ou limité la possibilité de participer au Jeu ou ayant

endommagé le système d'un participant.

Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de

tout dommage direct ou indirect issu d'une interruption, d'un

dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin du Jeu, et ce

pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect

qui résulterait, d'une façon quelconque, de la communication réussie ou non

pour la participation au Jeu. Il appartient à tout participant de prendre toutes

les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou

logiciels stockés sur son équipement téléphonique contre toute atteinte.

L'utilisation du téléphone et la participation au Jeu de toute personne se fait

sous son entière responsabilité.

La Société Organisatrice peut se prévaloir, notamment aux fins de preuve, de

tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers,

enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi

ou autres états) établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par

la Société Organisatrice, notamment dans ses systèmes d'information, en

rapport avec l'utilisation de ses serveurs de communication.

Les participants s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la

force probante des éléments précités, sur le fondement de quelque disposition

légale que ce soit et qui spécifient que certains documents doivent être écrits

ou signés par les parties pour constituer une preuve. Ainsi, les éléments

considérés constituent des preuves et ils sont recevables, valables et

opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions

et avec la même force probante que tout document établi, reçu ou conservé

par écrit.

ARTICLE 9 : RÉCLAMATIONS

Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations au Jeu doivent être

adressées soit par écrit à l'adresse suivante :

Radio Monaco,

7 rue du Gabian,

Gildo Pastor Center,

98 000 Monaco

Soit par email à l’adresse suivante

redaction@radio-monaco.com

Soit sur Facebook @RadioMonacoFM et au plus tard 3 jours avant la fin de la

Période de Jeu en cause, tel qu’indiqué par le présent règlement et ses

additifs (le cachet de La Poste ou la date d'envoi du message Facebook

faisant foi). Aucune réclamation d'aucune sorte ne peut intervenir concernant

tout ou partie du Jeu au-delà de ce délai.

Si les Coordonnées communiquées par le participant ne permettent pas de

l'informer de son gain ou de le lui faire parvenir, il perd la qualité de gagnant et

ne peut effectuer aucune réclamation à aucun moment.

ARTICLE 10 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Les Coordonnées communiquées par les gagnants sont enregistrées, de

même que le lot qui leur a été attribué. Dans le respect de la loi 78-17 du 6

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement

de ces données est déclaré à la CNIL et toute personne bénéficie d'un droit

d'accès, de rectification et de suppression des données la concernant qui

s'exerce auprès de la Société Organisatrice.

Par ailleurs, les Coordonnées du gagnant seront transmises par la Société

Organisatrice aux prestataires responsables de la livraison de certains lots, qui

s'engagent à les utiliser à cette seule fin.

Le gagnant accepte d'être éventuellement sollicité par la Société Organisatrice

afin que lui soit envoyé, notamment par email, un questionnaire de satisfaction

concernant l’événement. À ce titre, le gagnant accepte que ses Coordonnées

soient utilisées à cette fin. Le gagnant est libre de participer à l'enquête de

satisfaction ou de refuser de répondre aux questions. Conformément aux

dispositions du premier paragraphe du présent article, le gagnant bénéficie

d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données la

concernant qui s'exerce auprès de la Société Organisatrice.

Lors de sa participation au lot, le gagnant sera susceptible d'être pris en photo

et filmé. En cas de désaccord, il faudra avertir au préalable la Société

Organisatrice et son partenaire.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS RELATIVES AU RÈGLEMENT

Le fait de participer à ce Jeu implique l'acceptation pure et simple du

présent règlement dans son intégralité y compris, au fur et à mesure de leur

intervention, ses avenants éventuels et ses additifs.

Une copie du présent règlement sera adressée gratuitement à toute personne

qui en fera la demande écrite à l'adresse suivante :

Radio Monaco,

7 rue du Gabian,

Gildo Pastor Center,

98000 Monaco

ou par email à l'adresse suivante : redaction@radio-monaco.com.

Une seule demande de copie de règlement sera remboursée par foyer (même

nom, même adresse postale).

ARTICLE 12 : ADDITIFS / AVENANTS

Pour chaque Période de Jeu, le présent règlement est complété en temps utile

par un additif précisant toutes les informations utiles.

Les modifications au présent règlement font l’objet d’avenants.

ARTICLE 13 : CITATION DU NOM DU GAGNANT

Le gagnant autorise expressément la Société Organisatrice et ses partenaires

à utiliser son nom, prénom et sa ville de domicile à des fins publi

promotionnelles dans le cadre du présent Jeu, sans prétendre à d'autres droits

ou rémunérations que les lots leur revenant.

Article 14 : DROIT APPLICABLE – DIFFÉRENDS

Le présent règlement est soumis à la loi monégasque. En cas de désaccord

persistant sur; application ou ;interprétation du présent règlement, et à défaut

d'accord amiable, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents.