Les collants entre impact environnemental & obsolescence programmée !

C’est un tout nouveau RDV mensuel sur Radio Monaco FEEL GOOD > #LaMinuteModeÉthique présentée par The Good Goods. Un média 2.0 tourné vers une mode plus responsable.

Chaque premier lundi du mois, Victoire Satto, la cofondatrice de The Good Goods, vous offre des conseils de durabilité et une sélection de marques engagées pour vous permettre de vivre heureux et longtemps dans vos vêtements.

Pour cette grande première, coup de projecteur sur les collants avec pour ouvrir un constat édifiant.

Saviez-vous qu’il faut 14 000 km de fil de nylon, 750 litres d’eau et des teintures non écologiques et potentiellement allergènes pour confectionner une paire de collants ?

Des chiffres ahurissants alors que le portage moyen de votre paire de collant est estimé à 2 à 3 fois, selon le rapport du collectif HOP – Halte à L’Obsolescence Programmée paru en 2018.

Aujourd’hui, chaque femme en consomme 10 à 11 par an et 40% d’entre elles déclarent en jeter une paire après 3 portages.

⚠️ Avec The Good Goods, vous allez découvrir les rouages de cette machine à cash de l’industrie basée notamment sur l’obsolescence programmée. Une technique qui fonctionne puisqu’en France 130 millions de paires de collants sont vendues chaque année, entre 5 et 30€.

Ce podcast sera découpé en 3 temps entre constat, conseils et alternatives :

* L’impact environnemental des collants

* Des astuces simples pour profiter le plus longtemps possible des paires que vous possédez

* & les alternatives proposées par 4 marques engagées, sélectionnées par The Good Goods !

Un podcast-enquête à découvrir ! 🧐

Vous pouvez aussi retrouver les articles dédiés aux collants sur le site The Good Goods ou en cliquant ICI & ICI

& vous retrouvez également toutes les marques mentionnées par Victoire Satto juste en dessous :

– Les collants biodégradables signés BILLI LONDON

– Les collants en nylon recyclé de la marque ESTAMPILLE

– SWEDISH STOCKINGS une marque suédoise qui récupère du nylon (chutes industrielles) et vieux collants pour filer à nouveau un nylon dont la résistance est améliorée

– & enfin la marque Atelier UNES et ses collants en fibre recyclée en fibre Q-Nova

#LaMinuteModeÉthique sera de retour le lundi 1er MARS avec pour thématique la mode régénérative

Pour en savoir plus sur The Good Goods, réécoutez le podcast dédié à ce média en ligne