Silk City feat. Ellie Goulding : New Love

Le projet Silk City est de retour avec la star de la pop anglaise Ellie Goulding en invité !

Quand Mark Ronson et Diplo, deux des plus emblématiques producteurs de musique de ces dix dernières années se réunissent, ce n’est pas pour énumérer leurs succès respectifs ! Avec ce projet en commun, en 2018 sortait Electricity feat. Dua Lipa, récompensé d’un Grammy Award. Les voici de retour avec une autre grande figure de la pop anglaise, Ellie Goulding, pour un single aux sonorités House qui vous transportera dans vos meilleurs souvenirs de club ! De petites surprises se cachent dans le clip, et si vous êtes bien attentifs, vous y trouverez Mark Ronson et Diplo !