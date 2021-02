Steeve Demana : De Koh Lanta au Pan Bagnat

Il était arrivé jusqu’en finale de Koh Lanta, en 2019. Aujourd’hui, c’est un tout autre défi que se lance Steeve Demana, celui d’un « Tour de France culinaire » destiné à promouvoir la cuisine de Nice.

La tête pleine de projets et avec une âme d’aventurier que l’émission de survie de TF1 a encore renforcé, cet employé de la Ville de Nice a créé une association La Pitchounett et envisage de prendre la route avec la roulotte dans laquelle lui et sa compagne ont investi : une sorte de « food truck » que les gourmands fréquentent tous les samedis matins sur le marché de la Trinité.

« L’idée serait de s’arrêter, l’été prochain, dans 11 régions de France et de faire rayonner, grâce à nos produits et nos recettes, le patrimoine culinaire niçois » nous a t-il expliqué. Steeve a reçu le soutien de la Ville de Nice pour ce projet mais reste à la recherche de financements.

Steeve était notre « Guest » ce lundi 1er février sur Radio Monaco. Réécoutez ci-dessous son interview :