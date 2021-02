Le centre commercial du futur à Fontvieille

Dans le Press Club de ce vendredi, le numéro de février de L’Observateur de Monaco qui consacre un dossier aux futurs projets commerciaux en Principauté. Le magazine nous en donne un avant-goût sur sa version online. Direction l’ouest de Monaco, où le fameux centre commercial de Fontvieille va subir de grandes transformations d’ici 2027. Le bâtiment a été désigné par le cabinet italien Fuksas, à qui l’on doit aussi le concept d’hôtel de luxe qui doit être construit tout près de là, à Cap d’Ail. On y retrouve d’ailleurs les mêmes caractéristiques: espaces verts omniprésents, lignes ouvertes et épurées, courbes rappelant la physionomie des falaises environnantes.

Le futur centre commercial de Fontvieille, dont le chantier a été confié au montpelliérain Socri Reim, comptera 5 étages et une surface commerciale de près de 34 000 mètres carrés, plus de deux fois celle du centre actuel. Doté en plus d’une tour résidentielle de 41 logements domaniaux, le bâtiment devra “révolutionner le commerce local”. Interviewée par l’Observateur de Monaco, l’administratrice des Domaines, Elodie Kheng, évoque “un vrai gros projet de restructuration” qui englobera aussi les espaces de bureaux, occupés actuellement par plusieurs services de l’Etat. “L’enjeu est donc de taille”, conclut l’hebdomadaire.