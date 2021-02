Rag’N’Bone Man : All You Ever Wanted

Nouvelles sonorités et changement de tempo !

Révélé en 2017 par son album Human, Rory Charles Graham alias Rag’N’Bone Man ne s’était pas vraiment fait remarquer ces derniers temps, à l’exception de sa collaboration avec Calvin Harris sur Giant. Son grand retour est enfin annoncé avec un album prévu pour avril prochain, intitulé Life By Misadventure. Son premier extrait All You Ever Wanted marque un fort contraste avec ses incontournables singles Human et Skin. Tempo rapide, guitares rock, sonorités 80s… un virage esthétique assumé qui révèle une nouvelle facette du talent de cet ancien aide-soignant.