The Weeknd enflamme le Super Bowl

Comme prévu, The Weeknd était sur scène dimanche soir aux Etats-Unis pour le concert de la mi-temps lors du Super Bowl.

Un an après l’incroyable concert de JLo et Shakira, changement d’ambiance assez radical pour la grand-messe de la télévision américaine. Abel Tesfaye, aka The Weeknd, a installé l’univers sombre et fascinant de son dernier album – After Hours – sur la scène du Raymond James Stadium de Tampa, où se jouait le Super Bowl, la finale du championnat national de football américain.

Gants noirs, costume noir et veste rouge – agrémentée de paillettes pour l’occasion – l’artiste canadien a respecté le dress code qu’il s’impose depuis plus d’un an. Décor fidèle également à celui de ses derniers clips, avec les néons de Las Vegas en arrière plan.

Une immense chorale, une armée de danseurs, des feux d’artifice, des caméras en mode traveling avec un style cinématographique très affirmé… Tout y est, tout est sublime. Malheureusement, comble du comble, le son de la retransmission est loin d’être optimal et c’est quand même dommage. Surtout quand on sait que The Weeknd a investi 7 millions de dollars de sa propre poche pour produire le show dont il rêvait.

Quoi qu’il en soit, ne soyons pas mesquins, on prend quand même énormément de plaisir à regarder ces 13 minutes de concert, et on savoure le final avec son orchestration et sa mise en scène grandioses pour Blinding Lights. En plus, on voit Abel sourire… Lui qui avait été meurtri de ne pas être nommé aux Grammy Awards et qui dans ses clips semble toujours aux portes de l’enfer, on dirait bien qu’il tient sa revanche.