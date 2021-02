Une énergie solaire vraiment durable

Bien moins développé qu’on ne pourrait le croire, le marché de l’énergie solaire en France compte seulement une quarantaine d’acteurs dont la moitié environ sont des PME. Parmi elles, l’entreprise varoise Soleil du Sud rénove gratuitement les toitures des bâtiments afin d’y installer ses centrales photovoltaïques et de revendre l’énergie produite à l’Etat. Implantée depuis 2008 à Rocbaron, ce « petit-poucet » unique en son genre affiche de très bons résultats, recrute activement et commence tranquillement à prospecter dans d’autres départements de la région, notamment dans les Alpes-Maritimes. Après une bonne décennie d’activité, le groupe apparait comme un modèle de réussite et de résilience à échelle locale. Dans cette société, sous-traitance et importations du bout du monde n’existent pas. Invité de Nathalie Michet dans le Green Business Club, le président-fondateur de Soleil du Sud, Joël Oros, nous livre ses secrets.