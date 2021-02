Ce qui ne va pas entre Monaco et les empires du e-commerce

consacre un dossier au e-commerce, et notamment un article aux obstacles que rencontrent les commerçants de Monaco pour accéder aux grandes plateformes mondiales de vente en ligne.

Les autorités monégasques travaillent toutefois à “ trouver des solutions pour résoudre cette problématique ”, et l’issue pourrait venir des négociations en cours entre Monaco et Bruxelles sur le projet d’accord d’association entre la Principauté et l’UE.