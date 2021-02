Clear Fashion déshabille vos vêtements !

Clear Fashion est une application gratuite dédiée à celles et ceux qui sont en quête d’une mode plus écoresponsable !

Elle permet de décrypter, smartphone en main, les étiquettes de vos vêtements. Lancée en 2019, Clear Fashion compte aujourd’hui près de 200 000 utilisateurs.

L’appli référence et note 300 marques en fonction de 4 critères :

L’environnement

Le bien-être animal

Les conditions de travail

La santé des travailleurs et des consommateurs

Derrière cette innovation digitale il y a deux femmes : Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi. Leur mission : renforcer la transparence du secteur de la mode et donner les informations clefs aux consommateurs pour agir en faveur d’une mode écoresponsable.

Et pour encore plus de praticité, une toute nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à Clear Fashion !

Jusqu’alors il était possible de scanner les étiquettes de composition de vos vêtements, désormais vous pouvez scanner directement les codes-barres. Pour l’instant cette option fonctionne avec une quizaine de marques.

Découverte de l’application Clear Fashion avec Rym Trabelsi



* Clear Fashion, surnommée le « Yuka de la mode », est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store ou Google Play

Si la mode écoresponsable vous intéresse, redécouvrez une sélection de podcast FEEL GOOD juste ici :