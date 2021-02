L’acquisition du groupe Suez par Veolia bloquée par le tribunal de commerce

Le CAC 40 débute la semaine favorablement tandis que le feuilleton Veolia Suez connaît de nouveaux rebondissements. Le point avec Delphine Michalet (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir:

– L’indice parisien commence la semaine en hausse de +0.50% sur la séance de lundi

– Les marchés financiers sont dopés par l’espoir d’adoption rapide du plan de relance américain.

– Cet été, après avoir essuyé plusieurs rejets, Véolia avait réussi a racheté 30% des parts de Suez que revendait le groupe Engie.

– Mais cette OPA jugée « hostile » a été bloquée lundi matin par le tribunal de commerce de Nanterre, qui accuse Veolia de passer en force et de ne pas respecter ses engagements d’amicalité.

– Les titres ont peu évolué hier en bourse, et clôturent en baisse de -0.5% pour Suez, et -1.5% pour Veolia.