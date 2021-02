A Cannes, un nouveau musée se visite avec un masque et un tuba

Six statues géantes réalisées par l’artiste britannique Jason deCaires Taylor à partir des visages de six Cannois ont pris place au sud de l’ile Sainte-Marguerite, à quelques dizaines de mètres du rivage. Ces sculptures monumentales constituent, selon la mairie de Cannes, « le premier écomusée sous-marin de France et de Méditerranée ».

Un projet culturel et écologique

D’une hauteur de deux mètres et d’environ dix tonnes chacune, les six statues composant ce musée d’un genre inédit ont été fabriquées dans un matériau marin écologique à PH neutre inoffensif pour l’environnement. De nature évolutive, les oeuvres constituent des récifs artificiels pour la faune et la flore sous-marine et offrent ainsi un refuge à la vie subaquatique.

Initialement, 45 personnes avaient répondu à l’appel à volontaires lancé par la mairie de Cannes en juillet 2018. L’artiste a moulé leur visage et a finalement retenu 6 modèles.

Jason deCaires Taylor est mondialement connu pour la qualité de son travail et son engagement en faveur de la protection des milieux sous-marins. Il a peuplé de ses silhouettes troublantes les eaux de Lanzarote, de la Tamise, des Bahamas, de Cancun, d’Oslo et de Grenade.

Un site facilement accessible dans une zone réservée aux baigneurs

Immergées à une distance allant de 84 à 132 mètres du rivage et une profondeur de 3 à 5 mètres, les sculptures sont accessibles au plus grand nombre de plongeurs équipés simplement d’un masque et d’un tuba.

Le choix de l’emplacement de cet écomusée sous-marin s’est porté vers un site fortement anthropisé et dégradé, explique la Municipalité. Son aménagement a permis de quadrupler la zone d’interdiction de mouillage des bateaux.

Régine Resbeut-Montanella, conseillère en développement territorial auprès de David Lisnard, maire de Cannes, était notre « Guest » mardi dernier. Retrouvez l’intégralité de son interview en podcast :