Le marché chinois affiche de hautes performances tandis que le marché américain stagne

Le point général sur les marchés avec Clémentine Rousseau (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Hier, la publication des indices des prix à la consommation aux États-Unis a montré une inflation conforme aux attentes avec une hausse de +0.3% pour le mois de janvier.

– En Chine, le marché poursuit son envolée avec une performance de 15% depuis le début de l’année. L’inflation est en baisse de 0,3%.

– Dès aujourd’hui et pendant une semaine, les marchés boursiers chinois seront fermés pour la célébration du Nouvel an lunaire.

– Aux États-Unis les marchés sont restés sans tendances marquées toute la journée

– La flambée du cours du pétrole a surpris la bourse de Paris en toute fin de séance.

– La baisse des stocks de pétrole aux États-Unis entraîne le CAC 40 qui clôture à -0.36% et bute une nouvelle fois sous le seuil de 5.700 points.

– Le prix de l’or noir s’offre un niveau plus haut depuis plus d’un an à 61 dollars le baril.