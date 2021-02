AS Monaco – FC Lorient: « Trop tôt pour parler du podium » selon Niko Kovac

L’AS Monaco toujours invaincu en 2021 reçoit le FC Lorient ce dimanche à 13H. Pour cette 25ème journée de Ligue 1, les monégasques partent largement favoris. 9 victoires et 1 nul sur les 10 derniers matchs, leur série est impressionnante. Désormais, trois petits points séparent l’ASM du trio de tête. Mais il est encore trop tôt selon Niko Kovac, pour imaginer une place sur le podium.

A la différence des derniers adversaires de l’ASM cette année, les merlus sont en forme avec 10 points pris sur 12 possibles en championnat. Ils ont notamment comme match référence leur récente victoire 3-2 face au PSG. Christophe Pelissier veut profiter de cette dynamique. Mais les joueurs de la principauté pourraient aller chercher plus haut cette saison. Il ne faudra donc laisser aucun point au passage, et cela dès dimanche face à Lorient au Louis II.

Un podium à regarder de loin

« On a constaté le regain de forme des lorientais. Je me souviens du match aller. On a eu des difficultés. On a gagné 5 à 2 mais la décision ne s’est faite qu’après leur carton rouge » confie Niko Kovac en conférence de presse d’avant-match. Si l’entraineur croate et même Sofiane Diop en interview exclusive évoquaient au début du mois de Février l’importance de rester humble, le discours est toujours le même. Le podium n’est pas encore d’actualité pour le coach monégasque.

A voir aussi: « Rester humble »: l’obsession monégasque

« Conforter son avance »

Avec 10 points d’avance sur Rennes, l’AS Monaco peut souffler un peu. Bien qu’il reste encore 14 matchs à jouer, le matelas est assez confortable. Les Rouge et Blanc sont même bien plus proches de la 3ème place que de la 5ème. Pourtant, dans la continuité du débat sur le podium, Niko Kovac regarde derrière. Il veut d’abord assurer le top 4.

Et Caio Henrique lui aussi présent en conférence de presse a confirmé les propos de son entraineur: « On le sait, tout peut aller très vite en football. Même dans 3 ou 4 matchs la situation peut être différente. Alors il faut se préparer pour Lorient. Quand il restera 5 journées, si on est bien situé, on verra. C’est beaucoup trop loin aujourd’hui pour répondre à cette question ».

🗣️ A deux jours de la réception du FC Lorient, Caio Henrique a livré ses premières impressions en conférence de presse. #ASMFCL 👉 https://t.co/PV90DVbe2j pic.twitter.com/arCwtOZCrq — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 12, 2021

Encore quelques lacunes

Bien que l’AS Monaco est sur une série exceptionnelle, il reste des gros points à améliorer. Par rapport à celui du trio de tête, le goal-average monégasque est largement perfectible. Le problème n’est pas sur l’aspect offensif mais plutôt défensif. Avec 50 buts marqués, les compagnons de Wissam Ben Yedder et Kevin Volland sont les 2èmes plus prolifiques de Ligue 1. En revanche les 35 buts encaissés font tâche. C’est 21 de plus que Paris, 20 de plus que Lille et 15 de plus que Lyon. Mais Niko Kovac promet de tout faire pour gommer les erreurs individuelles. Celles-ci sont souvent synonymes de points perdus.