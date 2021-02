Comment voir le « verre à moitié plein » ?

Avec Lynda Pausé zoom sur la gratitude. Un coup de projecteur plus poussé que le précédent pour comprendre son rôle, ses bienfaits surtout et comment la mettre en pratique de façon simple au quotidien.

La gratitude est un facteur essentiel de la pensée positive. Elle vous permet, non pas de voir la vie du bon côté, mais de voir le bon côté de la vie. « Pour être heureux, je veux… » devient « Je suis heureux d’avoir… ou d’être… ».

Pratiquer la gratitude c’est donc se focaliser sur ce qui est positif maintenant et remercier (la vie, vous-même, les autres… ) pour ce que vous avez et pour ce qui vous arrive. Elle vous permet de diriger votre attention sur ce qui vous rend heureux et reconnaissant au lieu de ne voir que ce qui vous manque.

Vos vies regorgent d’instants de bonheur qui passent souvent inaperçus : comme un compliment au travail, un dossier bouclé dans les temps, un excellent repas, un sourire échangé dans l’ascenseur, une blague sur le quai de la gare, le lever du soleil .. les exemples ne manquent pas.

Pour pratiquer la gratitude, il faut évidemment dire merci en toute conscience et non à la va-vite. La gratitude n’est pas un outil magique, mais grâce à sa pratique régulière, vous pouvez par exemple reconnaitre vos chances – plutôt que les risques!

La gratitude engendre aussi des bienfaits comme une meilleure résistance au stress, réduit le sentiment de frustration, améliore les relations, augmente la confiance en soi et le sentiment de bonheur.

* Parmi les exemples de gratitude à grande échelle il y a le cérémonial des remerciements aux soignants pendant le premier confinement. Il s’agissait d’une manière de se défouler mais aussi de se relier aux autres en faisant face ensemble à l’adversité unis par le sentiment de gratitude.

* Un « mur de gratitude » a même été installé à l’hôpital privé Drôme-Ardèche, après la première vague de Covid-19, pour que les soignants, les patients puissent afficher leurs remerciements. L’initiative était portée par Sophie Lantheaume, docteure en psychologie et psychologue à l’hôpital.

* La pratique de la gratitude gagne du terrain aussi dans le monde du travail avec les « feed-back » positifs pour booster le moral des collaborateurs par exemple.

Pour aller plus loin : le livre « La Gratitude. Cette force qui change tout » de Robert Emmons.