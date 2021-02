Benny Blanco feat. Marshmello & Vance Joy : You

Une belle histoire d’amitié qui se termine en chanson !

Après avoir signé de nombreux hits pour Justin Bieber, Katy Perry ou encore Britney Spears, le jeune producteur américain Benny Blanco collabore enfin avec un de ses amis et compatriote, Marshmello. Célèbre pour ses productions EDM et son casque noir et blanc, ce dernier est venu apporter la touche électronique à cette belle chanson folk. Pour assurer la partie vocale de You, les deux compères ont fait appel au chanteur australien Vance Joy (rendu célèbre par son single Riptide) . On retrouve les trois camarades dans l’animation qui accompagne le titre, faisant la rencontre d’un horrible monstre vert qui se révèlera être un excellent compagnon de jeu…