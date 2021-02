De la raquette de Nowak Djokovic à la combinaison de Pierre Frolla : une vente aux enchères pour sauver « Thalas »

« Ensemble pour Thalas » est une vente caritative en ligne placée sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco, avec le soutien de sa Fondation, de la Fondation Princesse Charlène, du Yacht Club de Monaco, du Musée Océanographique, de la Monte-Carlo SBM et de nombreuses autres entités monégasques et françaises.

Jusqu’au 8 avril, chacun est invité à miser sur des lots prestigieux, objets d’art et de collection offerts par des personnalités, du Prince souverain lui-même à Rafael Nadal, en passant par Guillaume Néry, Marcos Marin, Anthony Alberti ou encore Pierre Frolla.

Objectif ? Soutenir l’expédition « Thalas », malmenée et retardée par la crise sanitaire mondiale.

« Un tour du monde de 5 ans pour les Océans »

« Thalas » est une expédition autour du monde de 5 ans à la voile, couplé à des programmes pédagogique (750 établissements scolaires de 35 pays ont rejoint le projet) et scientifique afin de sensibiliser à la fragilité des océans et des différents éco-systèmes marins, à travers 50 rencontres avec les « Héros des Océans », des hommes et des femmes qui agissent concrètement au quotidien.

Le projet est porté et préparé depuis des années par une famille de Roquebrune-Cap Martin, amoureuse du milieu marin. Pendant leur périple, Thomas, Audrey et leurs enfants présenteront les « héros » rencontrés, diffuseront des articles et vidéos, et interviendront en direct sur internet. Si l’avenir reste flou et incertain, un départ à la fin de l’année 2021 est aujourd’hui envisagé.

Thomas Capiten, président et chef d’expédition « Thalas », était notre « Guest » ce lundi 15 février. Réécoutez son interview ci-dessous :