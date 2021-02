La FDJ affiche des résultats économiques plus élevés que prévus

Le point global sur les marchés avec Clémentine Rousseau (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Les marchés financiers ont poursuivi leurs mouvements de consolidation horizontal faute de nouveaux catalyseurs.

– Le CAC 40 s’inscrit en légère hausse sur la semaine à +0.30% et l’EuroStoxx50 progresse de +0.82%.

– La Française des Jeux a montré des résultats solides, légèrement au-dessus des attentes.

– Au premier semestre 2020, les activités de loterie et les paris sportifs ont fortement ralentis.

– Cette baisse d’activité a été contrebalancée par le succès des jeux en ligne au second semestre 2020.

– Ces nouveaux paris, couplés à un plan d’économie de 80 millions d’euros auront permis au groupe de publier un bénéfice net de 214 millions d’euros.

– Après une performance de près de 100% depuis les plus bas de mars 2020, le titre clôture vendredi en hausse de 3.24%.