La bourse de Tokyo atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, le CAC 40 à son meilleur niveau depuis février 2020

Le début de semaine est tonitruant pour les marchés actions avec quelques bonnes nouvelles. Le point avec Delphine Michalet (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Les marchés actions ont débuté cette semaine avec un nouveau record pour la bourse de Tokyo qui clôture au-dessus des 30 000 points, au plus haut depuis 30 ans.

– Le CAC 40 termine sa séance sur des records depuis fin février 2020.

– Le groupe Vivendi a annoncé ce week-end son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group et d’introduire en bourse cette dernière d’ici la fin d’année 2021.

– Le titre Vivendi a ainsi bondi hier en bourse et termine la séance sur une hausse de près de 20% à plus de 31 euros.

– Dans son sillage, l’action Bolloré clôture en hausse de près de 15% à plus de 4 euros par titre.