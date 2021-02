Crimes, délits, infractions: des chiffres en baisse à Monaco sur l’année 2020

Le moment est venu pour la Direction de la Sureté Publique de faire le bilan concernant la sécurité intérieur de Monaco en 2020. Beaucoup de statistiques sont tombées. Bonne nouvelle pour le Gouvernement Princier, la délinquance, les infractions et la criminalité ont diminué, parfois même drastiquement.

« C’était une année exceptionnelle, la délinquance ne s’arrête jamais ». Le directeur de la Sureté Publique, Richard Marangoni décortique les chiffres obtenus sur la criminalité à Monaco en 2020. Accompagné de Patrice Cellario, Ministre de l’Intérieur de la principauté, il dresse le bilan devant une présentation des statistiques en image. On constate en effet à plusieurs niveaux, une nette baisse des cas d’infractions et de délinquance. Une source de fierté pour Richard Marangoni: « Avoir des chiffres aussi bas, bien sûr, c’est une grande satisfaction ».

Des chiffres et un bilan positif

En premier lieu, un comparatif sur les quatre dernières années est révélé. Sur la voie publique, la délinquance a diminué de 68% de 2016 à 2020 avec une baisse général de 32%. Cela permet d’avoir plus de recul qu’un simple comparatif d’une année à l’autre.

Mais de 2019 à 2020, les statistiques sont tout autant encourageantes. Certaines données ont stagné comme le vol de deux roues. Petit point noir, la détention de stupéfiants est en hausse. Mais les dégradations de bien privés ont diminué de moitié, tout comme l’ivresse publique. Les vols à la tire, au nombre de 34 en 2015, comptent un seul cas. Moins 14% de garde à vue également.

L’impact Covid

Ces bons chiffres sont expliqués par le travail des forces de l’ordre. Mais la crise de la Covid n’est pas négligeable. Confinement et couvre-feu ont permis un certain contrôle du territoire. Richard Marangoni ne nie pas l’influence des mesures restrictives liées à la crise sanitaire. Le directeur de la Sureté Publique ne s’arrête cependant pas là-dessus.

2021

Des chiffres bons, certes, mais pour Richard Marangoni, cap sur 2021 et ses nouveaux paliers. Cette année va amener de nouveaux défis. Les ambitions concernent d’autres aspects. Il n’y a pas de priorité de faire des bonnes statistiques.

De plus en plus de femmes dans la police

Ce n’était pas seulement un bilan de chiffres mais également un bilan des effectifs. Et toujours dans le sens de l’égalité, de plus en plus de femmes s’engagent dans la police monégasque. Richard Marangoni a fourni un comparatif entre 1984 et 2020. Et c’est assez impressionnant puisque si 88 femmes sur 492 policiers ont été dénombrées l’année dernière, il n’y en avait que 5 pour 333 policiers 37 ans auparavant.