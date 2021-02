Une première journée de cotation très satisfaisante pour l’entreprise Technip Energies

Hier marquait l’entrée en bourse de l’entreprise Technip Energies, filiale du groupe pétrolier Technip FMC. Une première journée encourageante comme l’explique Aurélie Lombardo (Société Générale Private Banking)

Ce qu’il faut retenir :

– La société a bondi de plus de 41%. Le projet d’entrée en bourse, initié en 2019 avait été suspendu en mars 2020 à cause de la crise sanitaire.

– L’amélioration de l’activité économique et la remontée du pétrole ont permis la remise en route du projet Technip Energy se focalisera sur l’ingénierie des projets pétroliers et gaziers.

– Hier le Bitcoin s’est également envolé à 50 000 dollars.

– Une remontée alors même qu’Elon Musk, le patron de Tesla, annonçait il y a une semaine un investissement de son entreprise à hauteur de 1,5 milliard dollars dans cette cryptomonnaie.