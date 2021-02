« Plus aucun mégot à Beaulieu », découvrez le concours lancé par la mairie de Beaulieu-sur-Mer

« J’aime ma ville : plus aucun mégot de cigarettes dans Beaulieu-sur-mer », c’est le thème d’un concours créatif et « éco-citoyen » que la Ville de Beaulieu-sur-Mer vient de lancer. Ecoliers, collégiens et simples citoyens sont invités à exprimer leur créativité à travers un dessin, une affiche ou une nouvelle.

Les réalisations doivent être déposées directement à la mairie ou envoyées par mail à l’adresse suivante : communication@beaulieusurmer.fr avant le vendredi 23 avril 2021. Une exposition des meilleures créations sera organisée lors de la journée de l’environnement du samedi 5 juin 2021 sur la place Marinoni où aura lieu la remise des prix.

Le règlement complet du concours est accessible sur le site de la mairie de Beaulieu-sur-Mer .

« Laisser à nos enfants un monde dans lequel on a envie de vivre »

Stéphane Emsellem, adjoint au maire de Beaulieu-sur-Mer, délégué à l’éco-citoyenneté, était notre « Guest » ce jeudi 18 février 2021. Le replay de son interview est accessible ci-dessous :