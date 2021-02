C’est une première pour la Principauté : l’AS Monaco alignera une équipe de basket 3×3 à la prestigieuse United League Europe, première ligue professionnelle 3×3 en Europe placée sous l’égide de la FIBA.

Une belle marque de reconnaissance pour la formation monégasque qui s’était déjà illustrée favorablement ces dernières années en remportant 2 deux fois l’Open de France et en se qualifiant régulièrement pour le FIBA World Tour (en 2018, Monaco avait été classée 18e meilleure équipe mondiale). En 2017, l’ASM avait terminé à la 5e place de la FIBA World Cup à Debrecen, en Hongrie.

« Une vraie fierté et une belle rampe de lancement pour le basket 3×3 en Principauté »

Le basket 3×3 est un sport spectaculaire. En pleine expansion, il est aujourd’hui une discipline olympique.

Plus intense et plus rugueux que son grand frère, il se joue sur un demi terrain et sur un seul panier, en 10 minutes ou 21 points. Les rencontres ne connaissent aucun temps mort.

L’United League Europe se déroulera en quatre sessions, qui seront toutes disputées à Saint-Pétersbourg en Russie aux dates suivantes :

– 10-11 mars.

– 30-31 mars

– 14-15 avril

– 28 avril (finales)